Un premier déballage d'iPhone 12 Pro ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Vous le savez certainement, la semaine dernière, Apple a fait la présentation de sa nouvelle gamme d'iPhone 12 comportant notamment une version basique, une version Mini, une version Pro et une version Pro Max.



Depuis ce début de semaine, il est notamment possible de précommander la version Pro avec notamment sa compatibilité 5G, son capteur LiDAR ou encore l'enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 i/s.



La belle surprise, c'est qu'il semblerait qu'un petit chanceux ait déjà reçu l'appareil, laissant entrevoir à quoi ressemble réellement l'iPhone.

iPhone 12 Pro : le téléphone semble éclatant

The real iPhone 12 Pro, unparalleled refinement. pic.twitter.com/QWXZLCN09W — Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2020

Comme on peut le voir, l'appareil semble briller de mille feux, laissant voir son superbe design... "Le véritable iPhone 12 Pro, un raffinement sans pareil".



Reste désormais à savoir si la vidéo est vraie, même s'il est fort probable que ce soit le cas.



Dites-nous quel iPhone 12 vous avez commandé en répondant à notre sondage, et si ce n’est pas le cas, vous pouvez encore précommander.