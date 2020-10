Les premiers déballages d'iPhone 12 offrent un aperçu du bleu et du graphite

Il y a 43 min (Màj il y a 4 min)

Guillaume Gabriel

5

Les premiers unboxing de l'iPhone 12 commencent à débarquer sur le web, laissant entrevoir le nouveau design adopté par Apple pour sa nouvelle cuvée.



Mais, surtout, les vidéos nous montrent également les nouvelles couleurs disponibles à l'achat donc le bleu et le graphite.



De quoi faire saliver ceux qui attendent impatiemment leurs nouveaux précieux...

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro montrent leurs nouvelles couleurs

Les premières vidéos de déballage de l'iPhone 12 ont commencé à arriver sur le Web aujourd'hui, par de petits chanceux ayant réussi à avoir accès aux nouveaux smartphones en avance.



Ainsi, on peut avoir un aperçu du design ressemblant fortement à l'iPhone 4, tout en apportant une touche de modernisme... Le gros plus, ce sont les nouvelles couleurs qui viennent agrandir le catalogue d'options disponibles lors d'un achat.



La première vidéo a été initialement partagée sur Twitter par Duan Rui, dévoilant l'iPhone 12 Pro dans sa couleur graphite. La voici reprise par Ben Geskin :

On peut y voir l'acier inoxydable de l'appareil aux côtés d'un nouveau protecteur d'écran en papier, comme dans la vidéo partagée plus tôt sur notre blog.



Dans une seconde vidéo, c'est l'iPhone 12 que l'on aperçoit, dans sa sublime version bleue. Qu'en pensez-vous ?

Dites-nous quel iPhone 12 vous avez commandé via notre sondage, et si non, vous pouvez encore le précommander.