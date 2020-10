iPhone 12 : BOE 3ème fournisseur d'Apple en écrans OLED

Alexandre Godard

En cette année chargée en iPhone, Apple a besoin d'un maximum de dalles OLED pour la construction de ses smartphones. C'est ainsi qu'à travers un rapport, on apprend que BOE va devenir le 3ème fournisseur officiel d'Apple en écrans OLED pour iPhone.

100% OLED pour la gamme iPhone 12

Les iPhone 12 et 12 Pro sortent dans 3 jours et toutes les infos à leur sujet tombent les unes après les autres. Il y en a des plus ou moins intéressantes, et celle-ci concerne les écrans/dalles de la gamme iPhone 12. Comme vous le savez surement, Apple a enfin décidé de passer à l'OLED pour tous ses iPhone, produit qui était auparavant réservé à la gamme Pro.

Étant donné que cette année il y aura pas moins de 4 iPhone qui seront donc tous équipé d'un écran OLED, il ne fallait pas se retrouver en pénurie en ce qui concerne les dalles/écrans. C'est ainsi qu'on apprend que BOE, société chinoise qui fabrique depuis longtemps des écrans LCD pour la marque à la pomme et des écrans OLED pour les Apple Watch va devenir le 3ème fournisseur d'Apple (après Samsung et LG) de dalles OLED conçus pour les iPhone.



Au final, ce sont les consommateurs qui en profitent car dorénavant, le choix de l'écran entre OLED ou LCD ne sera plus à faire lors de l'achat d'un iPhone.



