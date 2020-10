Amazon débute les premiers tests de Luna

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Le mois dernier, Amazon surprenait son petit monde en annonçant Luna, un nouveau service de cloud gaming ayant pour but de venir concurrencer Stadia de Google, mais aussi Steam Link de Valve et autres plateformes similaires.



Le géant du e-commerce vient de lancer aujourd'hui une première vague de disponibilité synonyme de test, mais uniquement aux États-Unis.



Luna peut être utilisé sur les Mac, PC, Fire TV et appareils iOS via des applications Web.

Luna se lance dans un test anticipé

Si la nouvelle plateforme est prometteuse, il faut dire que les restrictions d'Apple empêchent l'arrivée d'une application native sur l'iPhone, forçant ainsi un passage via le web.



Avec sa demande de soumettre séparément tous les jeux présents dans le catalogue, Amazon perdrait énormément de temps et de plumes dans une bataille perdue d'avance.



Toujours est-il qu'Amazon propose désormais des invitations à quelques intéressés aux États-Unis, dans le cadre d'un test anticipé. Ces derniers pourront tester le service et auront la possibilité d'acheter le contrôleur Luna à 50 $ qui va avec (les manettes Xbox One et DualShock 4 sont également compatibles).



Les jeux peuvent être diffusés sur deux appareils à la fois à une résolution de 1080p à 60 images par seconde.



