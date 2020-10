Apple Glass : Sony se chargerait des verres

La technologie ne cesse de se bonifier et les années à venir nous réservent surement de belles surprises. Parmi les nouveautés à venir, il y en a une sur laquelle il faudra compter, les Apple Glass. Plusieurs brevets dévoilent ce qu'Apple a derrière la tête. Selon les rumeurs du jour, Sony serait le fournisseur en ce qui concerne les verres des lunettes.



Les lunettes du futur

On vous en a déjà parlé de nombreuses fois, les Apple Glass, les futures lunettes en réalité augmentée d'Apple. Ce ne sont pas des rumeurs infondées mais bel et bien de nombreux brevets déposés par Apple qui prouvent la véracité de ce projet. Le principe est simple, avec seulement une paire de lunette sur vos yeux, connectée à votre iPhone, vous avez en temps réel sans rien faire des infos comme vos notifications qui s'affichent en réalité augmentée devant vous.



Cette fois-ci, le sujet concerne les verres, on apprend que c'est Sony qui devrait s'occuper des verres apposés sur les lunettes d'Apple. Le géant japonais est connu pour être un expert dans le domaine de l'OLED et tout particulièrement lors de la fabrication de petits écrans, ce qui concorde parfaitement avec ce produit.



Les rumeurs continuent au sujet de ce projet même s'il y a toujours aucune info officielle à ce sujet. Certains annoncent une sortie pour 2021, il semblerait tout de même que ce genre de technologie arrive bien plus tard, surtout quand on connaît la patience d'Apple pour proposer des produits toujours très bien finis.



