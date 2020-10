L'application Apple TV Remote a été supprimée de l’App Store

Si vous avez déjà l’application Apple TV Remote installée, vous pouvez continuer à l’utiliser mais vous n’aurez plus de mise à jour. Le support technique ne parle d’ailleurs plus que de la fonction du centre de contrôle.

Pour utiliser l’Apple TV Remote intégrée depuis iOS 12, il suffit d'ouvrir le centre de contrôle sur votre iPhone et de tapoter sur Apple TV Remote. Vous allez alors être invité à sélectionner votre Apple TV dans la liste puis à saisir le code à quatre chiffres sur votre appareil pour valider l’appairage.

Alors que la dernière mise à jour de TV Remote remontait à mars 2019 avec un changement de l’icône , c’est surtout l’arrivée de la fonctionnalité Apple TV Remote au sein du centre de contrôle qui a précipité sa chute. Depuis deux ans, il est en effet possible d’avoir un accès directement dans le CC.

Apple vient de supprimer l’application Apple TV Remote. Oui, celle qui permettait d’avoir une télécommande virtuelle sur iPhone ou iPad pour contrôler l’Apple TV n’existe plus, mais il y a une bonne raison.

