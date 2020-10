La version Web de WhatsApp va avoir le droit aux appels audio et vidéo

Hier à 23:24

Lorsque l'on parle d'outil de messagerie, on ne peut pas passer à côté d'une certaine application qui se nomme WhatsApp, l'une des plus utilisées dans le monde.



La plateforme, rachetée par Facebook en février 2014, continue de grandir que ce soit sur l'App Store, le Play Store, mais également dans sa version web.



Et c'est d'ailleurs cette dernière qui fait parler d'elle aujourd'hui, puisque les développeurs annoncent l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue : les appels audio et vidéo.

WhatsApp continue de faire grandir sa version web

Quand on parle de WhatsApp, on a tendance à penser directement aux applications mobiles, en vogue depuis les débuts 2010. Pourtant, il faut savoir qu'une version web est également disponible, permettant d'accéder à ses conversations depuis un PC ou un Mac.



Malheureusement, cette dernière est toujours un peu à la traîne par rapport à ses grandes soeurs, ce qui est compréhensible quand la plupart de l'affluence l'utilise sur iPhone et Android.



Cependant, les développeurs continuent tout de même à apporter des fonctionnalités sur la version Web, et une belle nouveauté devrait arriver prochainement.



La découverte vient de WABetaInfo, qui a repéré la venue prochaine des appels audio et vidéo, sans que l'on sache la date de sortie de cette nouveauté.



