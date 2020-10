Vivo débarque en Europe avec plein de produits dont le X51

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Si vous vous intéressez au monde des smartphones, vous connaissez surement Vivo, géant chinois connu pour être souvent le premier à sortir des nouvelles technologies sur smartphone. La marque vient d’officialiser son arrivée sur le marché européen où elle n'a jamais été présente.

Vivo, un nouveau concurrencent sur le marché européen

Vivo est l'un des rares fabricant de smartphones reconnu en Asie mais qui n'est pas présent sur le continent européen. Et bien, sachez que cette époque est révolue car le géant chinois vient d'annoncer son arrivée imminente chez nous. Comme la signalé le nouveau Président Europe de Vivo, après des années à réfléchir, place à l'action.



Vivo débarque donc en Europe avec une très large gamme de smartphones, dont certains coûtent moins de 300€. Mais le plus intéressant se situe bien évidemment dans son nouveau smartphone haut de gamme qui va lui aussi arriver en Europe, le X51 5G. Pour le décrire rapidement, il inclut la plupart des fonctions haut de gamme que l'on attend de ce genre de smartphones, un écran 90 Hz, une charge rapide, un écran borderless et comme son nom l'indique, la compatibilité 5G.

Vivo a même expliqué avoir questionné ses fans pour savoir quelles étaient leurs préférences en ce qui concerne l'OS a implanté dans le téléphone et majoritairement il était réclamé une version pure d'Android sans surcouche. Généralement, la plupart des constructeurs passent par leur surcouche maison mais Vivo a donc décidé (en écoutant ses utilisateurs) de laisser le téléphone purement sous Android ce qui le rend assez fluide et simple d'utilisation.



La prouesse technique de ce smartphone se trouve au dos et plus particulièrement au niveau des capteurs photo. Parmi les capteurs photo, il y en a un qui est du jamais vu dans un smartphone, un capteur Gimbal. Pour ceux qui ne savent pas, un Gimbal est un objet/caméra qui sert à filmer lors de clips musicaux ou des réalisations de films. Ce capteur apporte énormément de points positifs, je vous invite à regarder sur le site de Vivo les différentes vidéos explicatives.



Concernant l'audio, Vivo va commercialiser des écouteurs sans fil, les Wireless Sport et les True Wireless Earphones au prix de 130€. Pour ce qui est de la date de sortie, tous ces produits seront disponibles dès le 30 octobre dont le fameux X51 5G au prix de 799€.



