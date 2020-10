Apple TV+: Voici la bande-annonce de la saison 2 de Servant (sortie 2021)

Il y a 2 heures

Julien Russo

2

Si vous n'avez pas encore vu la série Servant sur Apple TV+, on vous la recommande fortement. Cette création originale Apple est à la fois passionnante et remplie de suspens ! Comme la première saison a plutôt bien fonctionné, Apple a décidé de renouveler la série réalisée par M. Night Shyamalan, la seconde saison sortira en 2021 et nous avons déjà les premières images grâce à la bande-annonce.

Saison 2 disponible le 15 janvier 2021

Sur un style d'épouvante-horreur et de thriller, Servant se classe dans la catégorie des productions Apple qui ont explosé l'audimat quelques jours après leur disponibilité sur Apple TV+.

Cette série produite par Tony Basgallop raconte l'histoire d'un couple qui perd leur premier enfant au bout de 13 semaines et qui utilise une poupée à des fins thérapeutiques. Sauf que la mère de famille prend cette poupée un peu trop au sérieuse et va jusqu'à engager une nourrice pour la garder pendant qu'elle travaille. De nombreux événements vont suivre et les situations étranges vont s'accumuler quand la jeune nounou va venir s'installer dans leur maison à Philadelphie.

Cette série a passionné une bonne partie des abonnés Apple TV+, la firme de Cupertino l'a remarqué et a donné son feu vert pour le tournage d'une seconde saison avec les mêmes acteurs et le même lieu de tournage.

La saison 2 arrivera dans le catalogue d'Apple TV+ dès le 15 janvier 2021 et proposera 10 nouveaux épisodes. Apple continuera d'adopter le même mode de diffusion, soit 1 épisode par semaine qui sera disponible chaque vendredi matin.

Lors de la première saison, Apple avait reçu les félicitations de Stephen King qui avait déclaré sur Twitter :

SERVANT, sur Apple +: Extrêmement effrayant et totalement engageant. Deux épisodes et je suis accro.

Le talentueux Guillermo del Toro avait également applaudi la nouvelle création originale Apple.

Le début d'année sera chargée sur Apple TV+, puisque les abonnés retrouveront le 8 janvier la saison 2 de Dickinson et la semaine suivante le 15 janvier la seconde saison de Servant.

À noter que les deux séries devaient normalement être de retour un peu plus tôt, mais à cause du Covid-19 qui se propage aux États-Unis, Apple a été contraint de stopper temporairement les tournages de ses créations originales.