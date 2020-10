Un chercheur en sécurité révèle le mot de passe Twitter de Donald Trump !

Quand on est une personnalité publique avec des dizaines de millions de personnes qui vous suivent, la sécurité du mot de passe doit être maximale. Mais quand on s'appelle Donald Trump et qu'on adore prendre ses décisions soi-même sans écouter les conseils des professionnels, on se fait avoir à chaque fois !

Le mot de passe de Donald Trump révélé

Un chercheur en sécurité néerlandais a réussi à trouver le mot de passe du compte Twitter du Président des États-Unis. Après une multitude de tentatives et diverses astuces, Victor Gevers qui travaille pour la Fondation GDI (une organisation à but non lucratif) a fièrement annoncé avoir réussi à accéder au compte de Donald Trump.

Ce qui est assez choquant dans ce qu'il a trouvé, c'est que le mot de passe était très court (9 caractères) et l'authentification à doubles facteurs n'était même pas activée !

Selon Victor Gevers, le mot de passe utilisé par Donald Trump était : « maga2020! », pour prouver son exploit, il a pris plusieurs captures d'écrans de l'édition du profil de @realdonaldtrump.

Heureusement pour le Président, Victor Gevers est quelqu'un de responsable et de mature. Sans rien modifier, celui-ci a directement pris contact avec l'agence publique de la CISA qui se situe aux États-Unis, elle est spécialisée dans la cybersécurité des comptes du gouvernement. Choqué par sa découverte, Gevers leur a expliqué qu'il avait trouvé le mot de passe du compte de Donald Trump et qu'il était urgent de le modifier parce que celui-ci était extrêmement simple à trouver.

En seulement quelques minutes, l'agence a fait le nécessaire et le mot de passe du compte @realdonaldtrump a été modifié !



Cette découverte est restée secrète pendant plusieurs jours, jusqu'à que le chercheur en sécurité néerlandais se décide à révéler cet incroyable exploit aux médias. À la suite de cette révélation, la Maison-Blanche a préféré ne pas s'exprimer.



Le professeur de l'Université de Surrey Alan Woodward a déclaré : "il est incroyable qu’un homme qui peut provoquer une incidence internationale et un effondrement des marchés boursiers avec ses tweets ait un mot de passe aussi simple et aucune authentification à deux facteurs".

Dans le cas où Donald Trump aurait activé la double authentification, Victor Gevers aurait trouvé le mot de passe, mais n'aurait pas pu accéder au compte sans passer par la deuxième étape d'authentification de Twitter. Pour rappel, quand le réseau social constate que vous essayez de vous connecter depuis un appareil inconnu, il vous est demandé de confirmer que c'est bien vous via un SMS, l'application ou une clé de sécurité.

On imagine que cette histoire a servi de leçon à Donald Trump...



