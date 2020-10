La Porsche Taycan lit les podcasts Apple et affiche les paroles avec Apple Music

Avec les podcasts Apple, les conducteurs peuvent facilement se tenir au courant des dernières nouvelles, écouter des histoires incroyables et profiter de la compagnie de leurs hôtes préférés. Et avec« Apple Music.

Car oui, les deux groupes n'en sont pas à leur coup d'essai étant donné que l'année dernière, Porsche a ajouté l'intégration d'Apple Music au sein du Taycan électrique, permettant ainsi l'accès au service de streaming musical sans avoir à passer par le smartphone. Seulement, avec cette amélioration en place, les possesseurs de la voiture pourront également avoir les paroles des chansons en direct sur les écrans passagers. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque les podcasts s'invitent également, avec notamment les meilleurs classements des émissions et des épisodes. Oliver Schusser, vice-président d'Apple pour Apple Music :

Petit à petit, Apple noue de beaux partenariats avec des constructeurs de voitures, que ce soit dans le cadre de CarPlay, ou d'autres mises en place particulières. C'est une nouvelle fois le cas avec Porsche et leur célèbre automobile Taycan (version électrique) : les deux grandes entreprises ont ainsi pu mettre en place la lecture des podcasts Apple et les paroles synchronisées avec Apple Music. Une bien belle amélioration d'une collaboration déjà existante.

