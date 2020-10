Bride : un nouveau film avec Scarlett Johansson à venir sur Apple TV+

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie du film mais Apple montre encore une fois son envie de ramener des grosses productions avec des acteurs/actrices mondialement connus sur son service Apple TV+. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Apple TV+ en commentaires, pour rappel, dans quelques temps, Apple va sortir son service Apple One qui permet de regrouper Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade à tarif réduit. Source

Un tout nouveau film va être ajouté au catalogue d'Apple TV+. Le film s'appelle "Bride" et aura dans le rôle d'actrice principale la très connue Scarlett Johansson qui sera dans le même temps productrice du film. L'histoire suit une femme créée pour être une épouse idéale d'un brillant entrepreneur. Quand elle rejette son créateur, elle est forcée de fuir son existence confinée, confronté à un monde qui la voit comme un monstre. C'est en fuite qu'elle trouve sa véritable identité, son pouvoir surprenant et la force de se refaire comme sa propre création.

