Bons plans iOS : Rule with an Iron Fish, Halide, DISTRAINT

Hier à 21:13 (Màj hier à 21:13)

Corentin Ruffin

2

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Rule with an Iron Fish, Halide, DISTRAINT. L'occasion d'économiser 62,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Kintsugi (App, iPhone / iPad, v3.0, 101 Mo, iOS 13.0, Grace Chang) passe de 19,99 € à gratuit. Que vous soyez novice dans la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou expert, Kintsugi Mindful Wellness est une application intelligente de journalisation vocale qui exploite l’apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles informations sur vous. Parlez simplement dans l'application et laissez-nous faire le reste. Kintsugi fait la promotion de techniques éprouvées en clinique pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression au quotidien.



Les + : Sublime app Télécharger l'app gratuite Kintsugi





Halide (App, iPhone, v2.0.1, 23 Mo, iOS 12.2, Lux Optics Incorporated) passe de 19,99 € à gratuit. Parfaite, magnifique et utile, voilà comment on peut décrire Halide.



Vous ne trouverez ni filtres, ni possibilité de prendre des vidéos sur Halide, celle-ci se concentrant uniquement sur l'essentiel : la prise de photos.



Là où l'application est forte, c'est qu'elle propose des fonctionnalités poussées : l'utilisateur peut ainsi prendre entièrement les commandes de celles-ci. On retrouve notamment la mise au point manuelle, mettant en évidence la zone choisie à l'aide d'un contour rouge mais encore un histogramme en live pour un équilibre parfait, la possibilité de capturer en RAW ou en JPG, les réglages manuels de la balance des blancs et bien d'autres...



Si l'application n'est pas nouvelle, elle mérite d'être dans notre sélection suite à une mise à jour avec l'iPhone XR et son mode portrait ainsi qu'une amélioration de son visualiseur VR.



Possède une partie gratuite, mais également un abonnement.



Les + : L'une des meilleures apps photo Télécharger l'app gratuite Halide





AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.1.0, 22 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Jeux gratuits iOS :

Emoji Sudoku (Jeu, Jeux de société, iPhone, v1.1.2, 12 Mo, iOS 13.0, Jan's Games by Jan Mazurczak) passe de 1,09 € à gratuit. Rien de plus qu'un jeu de sudoku, qui remplace les chiffres... par des emojis ! Venez faire chauffer votre cerveau au sein des centaines de grilles disponible dans Emoji Sudoku.



Les + : Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Emoji Sudoku





Hex Gem Defense (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.8, 26 Mo, iOS 10.0, 虎 李) passe de 1,09 € à gratuit. Dans la bataille de "Hex Gem Defense", votre mission est plus que la construction de différentes tours : vous devez choisir différentes gemmes tous les tours afin d'améliorer votre bataille. Cela rend le jeu spécial.



Six types de tours différents, six types de gemmes différents, des monstres excentriques, de puissants pouvoirs. En mode difficile et en mode sans fin, les boss vous épateront. Une tour et un joyau bien équilibrés sont la clé de votre victoire.



Si vous êtes un amateur de jeux de défense , ce jeu doit être votre choix.



Les + : Le concept est excellent Télécharger le jeu gratuit Hex Gem Defense





DISTRAINT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 112 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 1,09 € à gratuit. DISTRAINT est un jeu d'aventure horrifique en 2D.



Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie.



Les + : Un chef d'oeuvre

Le scénario Télécharger le jeu gratuit DISTRAINT





Promotions iOS :

Star Wars : Knights of the Old Republic (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, 2,3 Go, iOS 9.3, Aspyr Media, Inc.) passe de 10,99 € à 5,49 €. Star Wars: Knights of the Old Republic ou KOTOR pour les fans, est un titre sorti en 2003 sur Xbox et PC, l'un des meilleurs jeux vidéo de la franchise de Star Wars.



Il s'agit d'un jeu de rôle (RPG) où vous incarnez un jeune soldat de la République qui va devenir un jedi et devra repousser la menace Sith. Bien réalisé, avec une bonne durée de vie et un vrai intérêt, voilà un jeu qui ne fait pas que de la figuration.



Maîtriserez-vous les pouvoir du côté lumineux de la Force ? Ou céderez-vous à la tentation du côté obscur ? Chacune de vos décisions modifiera l'avenir, le vôtre comme celui de tous les membres de votre groupe.



Créez votre personnage et jouez à votre façon. Que vous préfériez l'infiltration et le piratage de mécanismes, le combat au sabre-laser ou l'utilisation de la Force, il y a toujours plus qu'une manière d'aborder une situation. Télécharger Star Wars : Knights of the Old Republic à 5,49 €





Andor (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.1, 407 Mo, iOS 10.0, USM) passe de 5,49 € à 3,99 €. L'aventure heroic fantasy épique vous embarque dans un royaume fantastique, peuplé d'êtres magiques et de Héros hardis.



Défendez le château du Roi en tant que Guerrier, Magicienne, Nain ou Archère. Surmontez des épreuves difficiles, vainquez des adversaires déterminés et protégez le territoire contre un sombre secret.



Menez votre groupe de Héros à travers douze Légendes palpitantes regorgeant de nouveaux adversaires retors et d'anciens acolytes. Choisissez votre stratégie avec soin car vous avez un nombre limité de coups pour maîtriser vos quêtes. Il y a diverses façons de réussir chaque Légende si vous utilisez habilement vos personnages et leurs capacités.



Les + : Les graphismes

Mélangez stratégie et hasard Télécharger Andor à 3,99 €