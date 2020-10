Le futur Apple Pencil pourrait cartographier des environnements 3D

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

On le sait, l'Apple Pencil fait déjà de petits miracles sur les tablettes de la Pomme, permettant notamment de laisser libre cours à son imagination.



Mais, les projets d'Apple pour son stylo semblent être encore plus grands, bien plus grands même, comme le laissent prévoir les différents brevets publiés.



Le dernier en date est fort prometteur, laissant encore que l'Apple Pencil pourrait cartographier des environnements 3D grâce à un système à 3 caméras.

Et si l'Apple Pencil cartographiait des environnements 3D ?

Aujourd'hui, le US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d'Apple autour de son Pencil, laissant entrevoir un système à trois caméras conçu pour les Apple Glass, permettant de cartographier les environnements 3D.



Ainsi, avec le dispositif sur la tête, des informations visuelles seraient affichées dans le champ de vision de l'utilisateur, se servant d'un système de réalité mixte.



Mais outre les entrées tactiles des lunettes ainsi que les commandes vocales, des dispositifs pourraient être utilisés pour fournir des environnements en réalité virtuelle ou en réalité mixte.



C'est ainsi qu'un futur Apple Pencil 3 pourrait intervenir, embarquant notamment un ou plusieurs émetteurs de lumière, permettant de déplacer librement le crayon dans un espace tridimensionnel en relayant avec précision ses mouvements sans avoir besoin de caméras externes.



Pour collecter encore plus de données, le crayon pourrait être équipé d'une ou plusieurs caméras agissant sur le même principe. Apple explore de nombreuses pistes...



