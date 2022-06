Apple pourrait recycler la Touch Bar en zone pour l'Apple Pencil

Apple a abandonné sa très controversée Touch Bar avec l'introduction des MacBook Pro 2021, soit à peine cinq ans après son introduction en fanfare. Cependant, cette bande OLED dynamique pourrait revenir - sur les ordinateurs portables de la marque - avec la prise en charge de l'Apple Pencil, comme en témoigne un nouveau dépôt de brevet n°20220171474 pour un "outil montable de saisie informatique."

L'histoire de la Touch Bar

Apple a ajouté la fameuse barre tactile à ses ordinateurs portables en 2016, plus précisément aux MacBook Pro 13 et 15 pouces. La fonctionnalité matérielle a été introduite comme une sorte de révolution de la rangée de touches de fonction qui existe sur presque tous les ordinateurs portables et de bureau. Malgré une approche innovante et plaisante pour certains utilisateurs, la Touch Bar n'a jamais vraiment été validée par les clients. Le fait de devoir regarder sans cesse ses doigts étant chronophage.

Un brevet pour le retour de la Touch Bar

Le dépôt de brevet concerne des dispositifs d'entrée incorporant un stylet installé de manière amovible sur un clavier. Le géant technologique note qu'une variété de dispositifs de saisie portables sont utilisés pour détecter les entrées de l'utilisateur. Par exemple, un stylet est souvent utilisé pour fournir une entrée en contactant un numériseur ou un panneau tactile d'un appareil électronique.



Certains stylets peuvent être sensibles au toucher et à la pression pour fournir une entrée d'écriture ou de dessin au dispositif électronique, comme c'est le cas avec l'Apple Pencil sur iPad. Les fonctions du stylet ou peuvent également être contrôlées à distance en interagissant avec un capteur situé sur ce dernier lorsque celui-ci est tenu en main.



Apple a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait guère besoin d'écran tactile sur un Mac. La société n'a peut-être aucun projet pour de tels produits, mais cela ne signifie pas qu'elle ne les expérimente pas dans ses laboratoires. Récemment, la firme a obtenu un brevet pour la "reconnaissance de caractères sur un dispositif informatique"; un brevet pour une "structure d'entrée configurable sensible à la force pour les dispositifs électroniques"; un brevet pour des "systèmes et méthodes de personnalisation des modes d'affichage pour un écran secondaire tactile" et bien d'autres.



Malgré tout, Apple ne vise peut-être pas le Mac ici, mais un iPad avec Magic Keyboard.

Résumé du brevet

Voici le résumé du dépôt de brevet d'Apple :

Les systèmes informatiques et les dispositifs d'entrée peuvent inclure un châssis avec un dispositif informatique et un outil d'entrée avec un capteur, tel qu'un outil d'entrée de type stylo ou tige, qui peut être positionné par rapport au châssis dans de multiples configurations. Dans une configuration, l'outil peut être éloigné du châssis et sa sortie de capteur peut provoquer un premier signal de sortie en réponse à une entrée fournie au capteur.



Dans une autre configuration, l'outil peut être en contact avec le châssis et sa sortie de capteur peut provoquer un second signal de sortie en réponse à une entrée fournie au capteur. Par exemple, un outil de saisie peut être rangé dans un évidement d'un boîtier de clavier ou d'un châssis de dispositif, et l'outil de saisie peut produire une première sortie lorsqu'il est dans l'évidement et une seconde entrée lorsqu'il a été retiré du châssis."



