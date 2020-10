Marvel Realm of Champions : le jeu est en précommande

Hier à 22:03 (Màj il y a 21 min)

Corentin Ruffin

Depuis plusieurs mois, nous savons que Marvel et le studio Kabam travaillent main dans la main afin de proposer un nouveau jeu pour nos mobiles, reprenant le célèbre univers de super-héros. Marvel Realm of Champions prendra la forme d'un action-RPG qui se déroulera dans des arènes en un contre un, dans un format PvP.



Si on n'a pas encore de date de sortie pour ce futur hit, celle-ci doit s'approcher à grands pas étant donné que les développeurs viennent de lancer les précommandes sur iOS et Android.



Voici le premier trailer de Marvel Realm of Champions, sorti quelques mois en arrière :

Marvel Realm of Champions entre en précommande

En développement depuis de nombreux mois, Marvel Realm of Champions sera donc le prochain MOBA en 3v3 naît d'une collaboration entre Marvel et Kabam.

Le jeu se déroule sur Battleworld, une planète interdite créée par un mélange de réalités. Suite à la mort de Maestro, le Dieu-Roi, la paix difficile qui existait auparavant a été perturbé, ce qui signifie de nombreux combats, en particulier des escarmouches 3v3 entre héros.

Ainsi, dans le jeu, nous aurons la chance de contrôler l'un des personnages disponibles, afin de faire équipe avec deux autres joueurs et se lancer dans une arène.



Si vous décidez de vous préinscrire à Realm of Champions, vous obtiendrez un certain nombre de bonus lorsque le jeu sera finalement lancé.



Pour se pré-enregistrer sur iOS, c'est via le site officiel du jeu qu'il faudra passer.



PS : le jeu est disponible aux Philippines.

Télécharger le jeu gratuit MARVEL Realm of Champions