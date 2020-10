MagSafe : les conseils d’Apple et des traces sur les coques

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

1

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont désormais en vente, ainsi que les nouveaux accessoires MagSafe. Comme d'habitude, Apple a mis à jour certains de ses articles de support avec des informations sur les nouveaux produits, et grâce à cela, nous savons maintenant que les utilisateurs peuvent s'attendre à des marques circulaires sur les coques pour iPhone 12 après avoir utilisé le chargeur MagSafe.

Conseils d’utilisation du MagSafe

La société a publié aujourd'hui un nouvel article d'assistance dédié au chargeur MagSafe avec des recommandations pour utiliser correctement le nouvel accessoire.



Tout d'abord, Apple précise que le chargeur MagSafe ne nécessite pas en fait d'adaptateur USB-C 20 W. MagSafe fonctionne avec un adaptateur secteur d'au moins 12 W, mais il ne fournira alors pas toute l'énergie possible au téléphone. L'utilisation d'un adaptateur secteur de moins de 20 W entraînera donc des temps de recharge plus lents.



Les utilisateurs qui souhaitent recharger leur iPhone à 15 W à l'aide de MagSafe doivent d’ailleurs se procurer un adaptateur USB-C 20 W.



Au moment de la charge, Apple demande aux utilisateurs d'iPhone 12 de retirer tout ce qui se trouve entre le téléphone et le chargeur MagSafe, comme les cartes de crédit, les passeports ou tout ce qui a des bandes magnétiques ou des puces RFID.



La société précise également que le chargeur MagSafe ne fonctionne pas avec le nouveau porte-cartes en cuir pour iPhone, vous devez donc également l'enlever avant de charger l'iPhone.



Il y a également une note subtile dans le même article d'assistance avertissant les clients de l'utilisation du chargeur MagSafe avec des étuis. Apple dit que le chargeur MagSafe peut laisser des empreintes circulaires sur les coques en cuir, mais cela peut également s'étendre à d'autres étuis comme ceux en silicone. Un peu dommage pour des coques à 50€. Optez plutôt pour des coques pas chères.

Voici toutes les recommandations d'Apple pour le chargeur MagSafe :

Ne placez pas de cartes de crédit, de badges de sécurité, de passeports ou de porte-clés entre votre iPhone et le chargeur MagSafe, car cela pourrait endommager les bandes magnétiques ou les puces RFID de ces articles.

Comme avec les autres chargeurs sans fil, votre iPhone ou chargeur MagSafe peut devenir légèrement plus chaud pendant que votre iPhone se recharge. Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, si la batterie devient trop chaude, le logiciel peut limiter la charge à plus de 80%. Essayez de déplacer votre iPhone et votre chargeur dans un endroit plus frais.

Votre iPhone ne se recharge pas sans fil lorsqu'il est simultanément connecté à l'alimentation via le port Lightning. Au lieu de cela, votre iPhone se charge via le connecteur Lightning.

Si vous conservez votre iPhone dans un étui en cuir pendant le chargement avec votre chargeur MagSafe, l'étui peut présenter des empreintes circulaires du contact.

Comment nettoyer votre chargeur MagSafe

Apple explique également comment nettoyer son accessoire. C’est sensiblement comme le reste des produits Apple avec un chiffon doux, non pelucheux et légèrement humide. Ne pas utiliser de produits ménagers.



Bien évidement, il faut débrancher le chargeur MagSafe avant toute opération de nettoyage et vérifier qu’il n’y a pas de corps étrangers sur l’anneau métallique.