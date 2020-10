Les côtés de l'iPhone 12 s'abîment un peu trop facilement en Apple Store

Il y a quelques jours, CNBC avait demandé à Apple pourquoi avoir fait le choix de revenir en arrière sur le design des iPhone 12. Une personne qui s'occupe des communications avec les médias à l'Apple Park avait répondu que revenir au design de l'iPhone 4 (pour les côtés) était essentiellement pour la résistance de l'appareil. Cependant, les iPhone 12 en Apple Store montrent tout le contraire avec les produits en exposition !

L'iPhone 12 se dégrade trop vite

Est-ce les clients des Apple Store qui manquent de délicatesse ? Les produits de désinfection abîment-ils les nouveaux iPhone ? Quoi qu'il en soit, des photos de l'iPhone 12 en Apple Store circulent en ce moment sur les réseaux sociaux et on peut dire qu'elles ne sont pas valorisantes pour Apple.

Disponible depuis vendredi dernier, les boutiques de la firme de Cupertino mettent toutes en avant le nouveau smartphone fraichement sorti.

Malheureusement, en même pas une semaine d'exposition, l'iPhone 12 montre ses premières faiblesses sur les côtés métalliques en aluminium.

Un problème qu'on ne retrouverait pas sur l'iPhone 12 Pro qui s'avère être plus résistant que le modèle inférieur. Mais bon, notre iPhone 12 Pro bleu montrait déjà des signes d’éraflures après deux jours d’utilisation.



Même si cette situation est clairement anormale, il faut quand même prendre en compte que le premier week-end dans les Apple Store chinois (d'où provient cette photo) a particulièrement été intense, le site Sina explique que les Apple Store de Vientiane City et Zhengzhou ont connu un pic de fréquentation et une queue gigantesque pour récupérer les commandes.

À voir comment la situation va évoluer, mais il est vrai que cela n'est pas rassurant de voir les côtés de l'iPhone 12 comme cela après seulement 72 heures sur les tables de présentation des Apple Store !