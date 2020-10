Konami lance eFootball PES 2021 sur l'App Store

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

1

Eh oui, c'est la reprise... Comme chaque année, les deux plus grosses licences footballistiques dans le monde du jeu vidéo proposent leur nouvelle cuvée en parallèle du lancement de la saison. Aujourd'hui, c'est Konami qui dégaine en proposant dès à présent la nouvelle mise à jour eFootball PES 2021 (v5.0.0, 1,6 Go, iOS 10.0) sur l'App Store et le Play Store.



Au programme, on a le droit aux nouvelles données d'équipes, de joueurs et de managers, mais également d'une amélioration des graphismes.



Voici la bande-annonce :

eFootball PES 2021 est disponible sur l'App Store et le Play Store

eFootball PES 2021 Mobile dispose de données à jour pour les footballeurs et les équipes, ainsi que d'un gameplay basé sur celui du "Meilleur jeu de sport" de l'E3 2019. Les joueurs pourront participer à des événements dans le nouveau mode Matchday et découvrir une base de données mise à jour pour les clubs, les ligues, et bien plus.

Outre le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal, la Juventus, le FC Bayern, c'est désormais l'AS Roma qui a le droit à sa licence officielle.



Concernant myClub, de nouvelles légendes rejoignent le mouvement : Ronaldino, Carlos Puyol et Deco ! Le jeu est toujours disponible gratuitement sur l'App Store.



A noter que les données des vrais matchs de football joués dans le monde entier sont collectées chaque semaine et ajoutés au jeu pour permettre une expérience toujours plus authentique. Ces mises à jour affectent divers aspects du jeu, comme la condition physique des joueurs ou encore les effectifs des clubs.



Le jeu est également disponible sur Android.

Télécharger le jeu gratuit eFootball PES 2021