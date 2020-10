Mini Métro ajoute les villes de Lagos (Nigéria) et Santiago (Chili)

Voici l'un des meilleurs jeux de 2016 qui revient avec un belle mise à jour. Mini Metro arrive en effet dans deux nouvelles destinations. La première au Nigéria, la seconde au Chili.



Les développeurs avaient promis du contenu supplémentaire le mois dernier, voilà la mise à jour 1.43 qui débarque sur App Store.

Mini Métro 1.43 débarque sur nos iPhone

La nouvelle version de Mini Metro vous permet de concevoir et d'entretenir un réseau ferré couvrant la mégalopole de Lagos, au Nigeria. Réussirez-vous à faire fonctionner le métro à temps dans la plus grande ville d'Afrique et ses 21 millions d'habitants ?



Si vous y parvenez, rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique pour aider les habitants de Santiago à se rendre à leur destination. Nichée au cœur des Andes enneigées, cette métropole du Chili a besoin de votre aide pour planifier ses projets.



Encore une fois, le défi est intéressant et permet à cet excellent jeu de réflexion d'allonger encore un peu plus la durée de vie. Si vous n'y avez jamais joué, sachez qu'il faut à la fois tracer les lignes entre les différentes stations et gérer le trafic qui en découle. Au fur et à mesure que de nouvelles stations apparaissent, il faudra adapter sa stratégie en prenant soin de ses ressources limitées.



Mini Metro est un jeu très ludique et idéal pour les personnes qui aiment jouer quelques minutes par-ci par-là.



Les + :

Un mode infini pour jouer sans pression

Chaque partie est unique avec des stations aléatoires

Mode création pour une durée de vie énorme

Mode sombre supporté

