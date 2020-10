Netflix : désabonnements en masse après une polémique sur le film "Mignonnes"

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

9

Être une très grande entreprise, mondialement connue et qui génère des millions d'euros n'est pas toujours facile. Netflix en sait quelque chose en ce moment avec une polémique sur un film qui est sorti durant le mois de septembre sur la plateforme. Le film en question jugé "pédopornographique" a créé une vague de désabonnements massive depuis sa sortie officielle.

Un film français fait polémique

Selon des études réalisées par certains sites américains, le nombre de désabonnements au service numéro 1 mondial de la vidéo durant le mois de septembre a explosé. La cause, un film nommé "Mignonnes" disponible sur la plateforme dont l'histoire " le passage à l'âge adulte pour les jeunes filles" ne plaît pas du tout.

@AntennaData can confirm that Netflix experienced a meaningful Spike in Churn Rate due to the 'Cuties' Backlash https://t.co/mW8hb8AhLY pic.twitter.com/8DNT01KJXZ — ANTENNA (@AntennaData) September 17, 2020



Aux États-Unis, l'affaire a pris de l'ampleur sur Twitter avec un hashtag #CancelNetflix et même des membres politiques américains ont tout simplement soumis l'idée de supprimer le film de la plateforme pour contenu pédopornographique. Selon les chiffres dévoilés, Netflix a perdu 5 fois plus d'abonnés en 2 semaines durant le mois de septembre que sur tout le mois d'août.



À voir donc si Netflix va réagir mais ce qui est sûr, c'est que ce film n'a pas fini de faire parler et pas dans le bon sens.

Télécharger l'app gratuite Netflix