WeChat ne sera finalement pas banni aux États-Unis

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

1

C'est officiel, WeChat va rester disponible aux États-Unis. Après de longs mois de pourparlers en justice, la volonté de Donald Trump ne sera finalement pas exaucée et les utilisateurs de cette application peuvent donc souffler.



WeChat reste disponible sur le sol américain

C'est un débat qui dure depuis de nombreux mois, la demande d'interdiction par Donald Trump de l'application WeChat sur le territoire américain. Après des mois de procédures en justice, le verdict final est tombé il y a 6 jours quand une cour de justice américaine a tout simplement désapprouvé le blocage de WeChat aux États-Unis.

Bien évidemment, le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a fait appel de cette décision mais c'est justement aujourd'hui que cet appel a été refusé par le juge chargé de l'affaire.



Vous l'aurez donc compris, WeChat ne sera finalement pas banni aux États-Unis et continuera d'être disponible en téléchargement sur Android et sur iOS. Une nouvelle qui doit soulager Apple en ces temps de sortie d'iPhone 12. Cette initiative prouve bien que même quand on est le Président du pays le plus puissant du monde, on ne décide pas tout seul.



Source

Télécharger l'app gratuite WeChat