Crash Bandicoot: On the Run est en précommande, sortie en mars 2021

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Crash Bandicoot: On the Run est presque arrivé sur App Store. En effet, on peut enfin l'apercevoir dans la catégorie "précommande".



Après les rumeurs puis la confirmation, Crash Bandicoot: On The Run prépare son arrivée sur iOS et Android.

Crash Bandicoot: On the Run! bientôt sur iOS et Android

Comme expliqué précédemment, c'est le studio King qui s'occupe du développement de Crash Bandicoot mobile. Il s'agit d'un runner sur l'île Wumpa pour sauver le multivers des griffes du maléfique Dr Neo Cortex. On retrouve l'ambiance incomparable de la saga Crash avec des caisses à détruire, des obstacles à éviter et des ennemis tous plus fous les uns que les autres. Sans oublier les boss comme Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex et Dingodile. Mais ce nouveau titre entièrement mobile ajoute quelques composants intéressants comme des récompenses à obtenir, une base à créer et des armes à fabriquer, le tout avec un Crash personnalisable à souhait ! C'est d'ailleurs sur ça que ce jeu gratuit va monétiser avec des in-apps dont on ne connait pas encore les prix.



Regardez le trailer vidéo qui propose un peu de gameplay (et qui permet de voir la très belle réalisation) :

Retrouvez le style de jeu classique de Crash Bandicoot

Courez, glissez et sautez avec vos personnages préférés de Crash Bandicoot sur l'île Wumpa.

Parcourez des lieux emblématiques et explorez Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, le Labo et bien d'autres circuits !

Empruntez des passages secrets et découvrez des endroits cachés pour des défis et des récompenses en jeu.

Un mode multijoueur

Notons enfin que Crash Bandicoot On the Run proposera une nouvelle expérience avec des courses asynchrones en multijoueur. Un défi de plus pour défier d'autres joueurs et même créer une équipe de Bandicoots !



Précommandez sur l'App Store et patientez jusqu'au 25 mars 2021. Oui, il va falloir être patient.

