iPhone 12 : Le partage de connexion en Wifi 5 GHz pour profiter des débits 5G

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Même si le réseau n'est pas encore prêt en France, il le sera prochainement et nous pourrons enfin profiter des débits descendants et montants du nouveau standard mobile. Suite à l'intégration du modem 5G de Qualcomm, Apple a eu une bonne idée, booster le partage de connexion des iPhone 12. En effet, plusieurs rapports publiés récemment indiquent que les nouveaux iPhone sont capables de diffuser un réseau Wi-Fi 5GHz en partage de connexion !

Le partage de connexion avec l'iPhone 12

Votre box Internet est en panne ? Vous êtes en déplacement avec votre MacBook et vous avez besoin d'une connexion ? Heureusement, vous pouvez faire un partage de connexion avec votre iPhone. Cette fonctionnalité qui existe depuis iOS 3 a dépanné des millions de personnes et continue à le faire quotidiennement. Jusqu'ici, le partage de connexion de l'iPhone a toujours fonctionné en réseau 2,4 GHz, Apple avait toujours estimé que cela était suffisant. Avec les nouveaux iPhone, la firme de Cupertino a considéré que comme l'iPhone 12 pouvait récupérer des débits descendants et montants nettement plus importants, il était logique de proposer un partage de connexion plus performant.

Ce qui est un peu surprenant c'est que depuis la présentation des iPhone 12, Apple n'en a pas parlé une seule fois aux consommateurs ni dans les documents marketing mis à disposition pour les revendeurs et les opérateurs.

Dans les réglages des nouveaux iPhone, on peut retrouver un partage de connexion en 5 GHz par défaut avec une option qui indique "Maximiser la compatibilité". En effet, tous les appareils qui se connectent à un Wi-Fi ne peuvent pas se connecter sur la bande 5 GHz, Apple propose donc de diffuser un réseau 2,4 GHz en cas de non-compatibilité !

Dès que vous aurez activé cette fonctionnalité, l'iPhone 12 transformera le partage de connexion en 2,4 GHz pour que vous puissiez voir votre iPhone dans la liste des réseaux sans fil disponible.

En dessous de cette fonctionnalité, on peut voir :

Les performances Internet peuvent être réduites pour les appareils connectés à votre point d'accès lorsqu'ils sont allumés

Avec ce nouveau partage de connexion, vous allez pouvoir profiter pleinement de la 5G dès qu'elle sera disponible. De plus, Orange propose déjà des forfaits avec la data illimitée, imaginez une seule seconde si vous pouvez utiliser le partage de connexion avec les débits 5G !

Pour rappel, le débit théorique maximum d'un réseau 5 GHz peut aller jusqu'à 5300 Mbps avec le 802.11ac.



