Konami lance la bêta d'un nouveau jeu mobile de football

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Alors que la nouvelle mise à jour d'eFootball PES est sortie plus tôt dans la journée, passant ainsi à la version 2021, voilà qu'on apprend que Konami travaille sur un autre jeu de football, de type "casual".



Une petite surprise, quand on sait que le Nippon a tendance à tout miser sur sa franchise phare sur nos mobiles. Cependant, cette nouveauté est réelle et cherche déjà des joueurs pour sa bêta privée, qui sera disponible au mois de novembre.

Konami travaille sur un nouveau jeu de football sur iOS et Android

Ce nouveau jeu, qui ne semble pas encore avoir de nom, miserait donc sur un côté causal qui devrait révéler de plus amples informations dans les prochaines semaines, puisqu'une bêta privée sera disponible en novembre.



Dans un premier temps, les inscriptions sont disponibles pour ceux qui vivent au Royaume-Uni et en Irlande : il suffit de s'inscrire sur le site Web du jeu pour avoir une chance.



Les personnes choisies recevront un e-mail avant le début de la version bêta, qui se déroulera du 11 au 25 novembre. Pour le peu d'informations que nous avons, ce jeu prendra la forme d'un jeu de stratégie de football basé sur des cartes, avec de vraies licences, comme pour Pro Evolution Soccer.



Il y aura un mode tête-à-tête pour ceux qui recherchent un match rapide et des tournois en ligne proposés pour ceux qui cherchent à gagner gros.