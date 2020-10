La relation entre Apple et Foxconn deviendrait complexe

Hier à 21:41 (Màj hier à 21:41)

Corentin Ruffin

2

Et si la relation entre Apple et Foxconn commençait à s'égratigner ? C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères de The Information qui, dans un article du jour, met en avant un partenariat qui s'érode, faute à la gourmandise de la Pomme.



En effet, l'article explique comment Foxconn a lutté pour sa propre survie, tentant de tenir la tête hors de l'eau avec de faibles marges tandis qu'Apple profitait d'une croissance continue.

Apple aurait abimé la relation avec Foxconn

Selon nos confrères de The Information, la relation entre les deux partenaires de longue date serait quelque peu tendue depuis quelques mois.



La faute, comme dit plus haut, à l'obstination d'Apple que de continuer sa croissance folle, laissant les miettes à Foxconn. De plus, selon l'article, la Pomme aurait usé d'une «variété de tactiques pour augmenter ses bénéfices».



Un exemple spécifique n'est autre que la production de l'iPad Pro 2018 : lors du commencement des essais, Foxconn a indiqué avoir besoin de plus d'employés, pour en fait, augmenter ses revenus :

Ce n’était pas la première fois que Foxconn faisait cela. Le fabricant a régulièrement demandé à Apple un nombre d'employés plus élevé que nécessaire, car Foxconn a tenté de générer plus de bénéfices ou de gagner de nouvelles lignes d'affaires à Apple pour augmenter ses marges minces comme un rasoir.

Autre point délicat, lors de la production du MacBook 12 pouces, Apple a accusé Foxconn d'avoir accordé aux employés de Google "une visite d'une usine en Chine qui fabriquait le cadre métallique de l'appareil".



Le rapport indique que Foxconn a utilisé des "équipements d'usine" appartenant à Apple pour travailler sur d'autres produits, d'autres clients, toujours pour des économies.



Le début d'un divorce ?



Source