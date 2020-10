Warp Drive : le Wipeout d'Apple Arcade arrive le mois prochain

Alban Martin

Warp Drive vient d'atterrir sur App Store, mais à la rubrique "bientôt disponible" sur Apple Arcade. Le service de jeu en illimité de la pomme ne cesse de croître et ajoute quasiment chaque semaine un ou plusieurs titres.





Warp Drive : le nouveau Wipeout bientôt sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Warp Drive est un jeu de course de style arcade très nerveux qui rappelle bien évidemment un certain Wipeout sur Playstation. Pour ne pas être taxé de copieur, Warp Drive propose des graphismes singuliers en cell-shading pour les vaisseaux et les décors mais aussi un gameplay original. Ce dernier amène une toute nouvelle façon de conduire avec par exemple la possibilité de se téléporter instantanément autour de la piste pour trouver des raccourcis et des itinéraires cachés !

A bord de votre Quad Rotor Racer, équipez un module Teleport et entrez dans une série de tournois à grande vitesse pour tester vos compétences et vos capacités de conduite créative. Roulez au plafond, sautez dans de gigantesques canyons et faites la course autour de cascades dans une bataille épique de course à l'envers !

Si il faudra juger sur pièce, notamment sur l'impression de vitesse et sur les animations, le jeu de SuperGonk promet avec de bonnes idées et quelques mécaniques pour offrir une durée de vie conséquente. Des tournois générés dynamiquement, des options aléatoires à chaque course, de la personnalisation mais aussi des capacités de drift, boost et téléportation à acquérir.



Prévoyez un abonnement Apple Arcade à 4,99€ pour pouvoir le télécharger (environ 500 Mo) sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac. Sortie prévue le 27 novembre prochain.

