iOS 14 : plainte en France contre Apple et ses notifications anti-pistage

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Nouvelle plainte contre Apple qui nous vient de France. Cette plainte est destinée à dénoncer les nouvelles notifications anti-tracking qu'Apple veut proposer à ses utilisateurs dès lors qu'ils téléchargent une application.



Nouvelle plainte contre Apple

Apple ne cesse de le répéter, la vie privée de ses utilisateurs est primordiale. C'est ainsi qu'avec iOS 14 on a pu voir débarquer plusieurs fonctions comme le suivi des traqueurs dans Safari ou encore les notifications anti-tracking qui devraient débarquer dès le début de l'année prochaine.



C'est justement la deuxième nouveauté qui nous intéresse car selon le Wall Street Journal, des agences de publicité françaises ont déposés plainte contre Apple, se plaignant que ce nouveau renforcement au niveau de la confidentialité était anticoncurrentiel.

Pour rappel, dès 2021, Apple va proposer un système de notification pour les applications, vous demandant si oui ou nous vous voulez être suivi. C'est justement ça qui fait grincer des dents les agences publicitaires car elles savent très bien que la plupart des utilisateurs vont cocher non à cette question.



Apple reste bien évidemment sur ses positions et réitère ses propos sur l'importance de la vie privée de ses utilisateurs. Même si nous pouvons comprendre le point de vue des agences de pubs, nous serons surement tous d'accord pour dire que la liberté de divulguer/partager ou non ses informations personnelles appartient à chacun.



Ce problème nous fait penser à ce que l'on peut retrouver sur des sites internet, quand la bannière RGPD ne vous propose pas de refuser le tracking et donc en quelques sorte, vous oblige à faire comme ils veulent pour consulter le site.



Décidemment, la protection de ses données est bien compliquée dans ce monde ultra-connecté.