Le jeu DeLight: The Journey Home nous plonge dans le noir

Encore une pépite en approche de l'App Store ? En tout cas, le jeu DeLight: The Journey Home en prend la direction rien qu'avec son synopsis et un premier trailer.



Développée par le studio DreamTree, cette nouvelle création nous narre l'histoire de Sammy, une petite fille déterminée à retrouver ses parents malgré un handicap pesant : elle est aveugle.



Un récit qui se décomposera en plusieurs épisodes, dont voici la bande-annonce :

DeLight: The Journey Home nous plonge dans un récit

Incarnez Sammy, une petite fille déterminée à retrouver ses parents malgré sa cécité. Avec le monde devenant méchant, le faire avancer est un compagnon improbable: un chien errant nommé Deli, son seul plaisir dans ce monde.

On parle donc d'un jeu narratif dans lequel on prend le contrôle de la petite Sammy qui, avec son handicap, découvre en même temps que nous ce qui l'entoure.



Durant son aventure, elle va faire la connaissance de Dell, un chien qui va l'aider à faire face aux dangers dans le but de retrouver ses parents.



Un scénario qui s'annonce prenant et qui sera disponible le 19 novembre prochain sur l'App Store et sur Steam.

