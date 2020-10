League of Legends Wild Rift : une vidéo de gameplay et une date de sortie

Annoncé l'an dernier puis mis en avant lors du keynote des iPhone 12, League of Legends Wild Rift nous propose de découvrir le gameplay dans une vidéo signée Riot Games. Le studio entend fêter les 10 ans de son jeu avec la version Wild Rift sur les appareils iOS et Android, mais aussi sur consoles.

League of Legends Wild Rift se montre en vidéo

Alors que la bêta lancée il y a quelques semaines nous a permis de vérifier que le concept restait le même avec arène de combat multijoueur en ligne (MOBA) mais des commandes simplifiés pour jouer à deux doigts, voici deux vidéos pour ceux qui n'ont pas eu la chance de tester Wild Rift.



La première vidéo cinématique met à l'honneur les champions du multivers de LoL. La déjantée Jinx incarne à merveille la promesse “n’importe où, n’importe quand” de League of Legends: Wild Rift. Cette vidéo est rythmée par une reprise de “You really got me” des Kinks par 2WEI.



League of Legends: Wild Rift est actuellement en bêta ouverte dans plusieurs pays d’Asie du Sud Est. A cette occasion, Riot Games en profite pour dévoiler quelques images du jeu au travers d’une nouvelle vidéo officielle de gameplay mettant en avant l’aspect dynamique et nerveux du titre, intégralement repensé pour s’adapter à un mode de jeu nomade, tout en offrant des contrôles fluides.



Enfin, sachez que le futur titre mobile et tablette de Riot Games arrivera progressivement en Europe à compter de décembre 2020. Un beau cadeau de Noël non ?



Mise à jour de 10h45 : le jeu est même disponible sur App Store dans certains pays :



Télécharger le jeu gratuit League of Legends: Wild Rift