Promo : le HomePod à 269€ chez RueDuCommerce avant le Black Friday

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

L'enceinte intelligente d'Apple, le HomePod est en promotion chez RueDuCommerce, alors qu'elle a été rejointe par le HomePod Mini tout récemment.



Vendu initialement 349€, le HomePod avait légèrement baissé son prix l'an passé. Mais les bons plans sont rares à son sujet, voilà donc une bonne occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir.

le HomePod est moins cher avec cette promotion

La revendeur propose ainsi le HomePod en promotion en coloris blanc. Pour avoir la réduction, il suffit d'acheter le HomePod chez RueDuCommerce à 269€. Le modèle noir n'est pas en promotion, malheureusement, mais c'est un peu le Black Friday 2020 avant l'heure.



L'enceinte propose un son de qualité, un style élégant et de plus en plus de fonctionnalités comme la compatibilité avec Spotify et autres services, mais aussi le home cinema avec une Apple TV ou encore le mode Interphone avec iOS 14.



Si vous hésitez à acquérir la très bonne enceinte connectée d’Apple, lisez notre test du HomePod.