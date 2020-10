Sony lance la nouvelle application PlayStation App pour PS5

Pour se préparer au lancement de la PlayStation 5, Sony vient de publier une nouvelle version de sa PlayStation App (v19.15, 32 Mo, iOS 11.0), avec l'arrivée de très grosses nouveautés.



Outre la refonte totale de son design, qui commençait à prendre de l'âge, on retrouve notamment une fonctionnalité de messagerie intégrée, la prise en charge du chat vocal et bien plus.



De quoi se préparer à l'arrivée de la nouvelle console de salon...

PlayStation App : une refonte totale de l'application

Dans les prochaines heures, vous devriez pouvoir observer l'arrivée d'une grosse mise à jour sur l'App Store : celle de l'application PS App.



En effet, Sony lance une nouvelle application avec pour objectif de découvrir "de nouvelles manières d’amplifier vos connexions avec vos amis et avec les jeux auxquels vous aimez jouer".



Vous pourrez ainsi constater une nouvelle interface permettant de voir rapidement à quoi jouent vos amis et d’accéder à des détails sur vos jeux récents et votre liste de trophées.



Désormais, l'application PS Messages migre vers l'application principale, et c'est un choix judicieux de la part de Sony... Il est désormais possible de "créer des groupes de Partys depuis PS App et chatter en vocal avec un maximum de 15 autres amis via votre téléphone portable".



Bien sûr, cette mise à jour concerne également la PlayStation 5 :

Lorsque la PS5 sortira, vous pourrez lancer à distance des jeux, gérer le stockage de votre console si vous manquez d’espace pour télécharger un jeu et vous connecter rapidement sur votre PS5 directement depuis l’application PS App.

Toutes les nouveautés sont à découvrir à cette adresse.

