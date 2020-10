L'iPhone 12 Pro connait un fort succès, en particulier aux États-Unis

Selon des sources au sein des fabricants de chaînes d'approvisionnement basés à Taiwan, Apple n'a pas le choix que de décaler les livraisons, à cause de cette forte demande. Une nouvelle source qui confirme le bon départ de la nouvelle gamme de la Pomme : les iPhone 12 et 12 Pro ont battu des records de précommande en Inde. Source

La demande pour l'iPhone 12 Pro a été si forte que les délais de livraison des fabricants ont dû être prolongés. Et Apple est sur le point d'augmenter les commandes de puces VCSEL prenant en charge le scanner LiDAR de l'iPhone 12 Pro pour la réalité augmentée immersive (RA).

Deux semaines après sa présentation, et une semaine après sa sortie officielle, le nouvel iPhone 12 Pro semble rencontrer un fort succès dans le monde. Une demande si forte, notamment aux États-Unis, que le délai de livraison s'allonge de jour en jour. Une bien belle nouvelle pour Apple qui, après des soucis de production liés au COVID-19, peut se rassurer de toujours autant attirer de consommateurs dans sa toile, et ce, malgré un début de crise économique.

