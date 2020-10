PS Plus : les jeux gratuits de novembre et le PS+ Collection pour PS5

Alexandre Godard

Les jeux gratuits pour les membres PS+ du mois de novembre ont été annoncés, ce sera les premiers jeux gratuits sur PS4 mais aussi sur PS5.

Jeux gratuits du mois de novembre

Nous nous approchons du mois de novembre et de la sortie de la PS5, prévue pour le 19 novembre chez nous. Comme chaque mois, les abonnés PS+ ont le droit à 2 jeux gratuits et ce mois-ci était particulièrement attendu du fait que ce sera les 2 premiers jeux gratuits sur PS4 mais surtout sur PS5. Et justement, pour les premiers détenteurs d'une PS5, il y aura un 3ème jeux gratuit nommé Bugsnax.

Les 2 jeux seront :

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

Hollow Knight : Voidheart Edition

Si ces deux jeux vous intéressent ou du moins l'un des deux, plus que quelques jours à patienter pour en profiter.

Les jeux gratuits PS+ Collection sur PS5

En parlant de jeux gratuits, il est bon de rappeler qu'à la sortie de la PS5, les membres PS+ auront le droit à un PS+ Collection, qui sera un catalogue de jeux qui ont marqué l'histoire de la PS4 proposés gratuitement.



Voici donc la liste officielle des jeux proposés dans ce PS+ Collection :

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard



Vivement le 19 novembre !