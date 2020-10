Google va améliorer son offre Google One avec un VPN

Apple One vous parait révolutionnaire ? Et pourtant... Apple n'a rien inventé, l'offre de regroupement de services existe déjà depuis plus de 2 ans chez l'autre géant californien, Google. La firme de Cupertino a probablement vu que ce "business" était un véritable dynamisme pour la souscription et la fidélité des services. Avec la disponibilité d'Apple One, Google a décidé de renforcer son offre avec 2 To de stockage.

L'arrivée d'un VPN

C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des utilisateurs Android qui ont souscrit à Google One, l'entreprise va prochainement proposer un VPN. Depuis 2018, Google One propose plusieurs offres de stockage dans le cloud et plusieurs avantages sur le Play Store, l'utilisateur peut choisir une facturation mensuelle à partir de 1,99€/mois.

Aujourd'hui, avec l'arrivée de la concurrence, pour faire en sorte que les utilisateurs Android n'aient pas envie d'abandonner leur smartphone pour partir sur iOS et profiter d'Apple One, Google a eu l'idée d'intégrer un VPN dans son offre comme argument supplémentaire.

Pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce terme, le VPN est l'abréviation de Virtual Private Network, il s'agit d'un système qui permet d'accéder à internet de manière sécurisée et anonyme, le VPN va acheminer votre connexion via un serveur qui se trouve en France ou à l'étranger. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde professionnel (surtout en télétravail), mais aussi pour les particuliers qui veulent surfer sur internet avec une connexion chiffrée de point à point.

En général, les VPN sont payants, il en existe des gratuits, mais on pense à la célèbre phrase "si c'est gratuit, c'est que c'est le consommateur qui est le produit". Avec Google One et l'offre de stockage 2 To à 9,99€/mois, les clients pourront profiter d'un VPN haut de gamme avec la garantie que personne ne pourra faire le lien entre ce que vous faites sur internet et votre identité.

Si c'est une bonne nouvelle, il y a quand même un détail à prendre en compte, c'est que l'ajout du VPN dans Google One, ne concerne pour l'instant que les États-Unis.

Les utilisateurs américains pourront installer ce VPN uniquement sur leur smartphone et pour faciliter l'activation, celui-ci sera disponible directement sur l'application qui permet de stocker vos documents et fichiers dans le cloud.

La firme de Mountain View ne s'est pas dite fermé à proposer son VPN à d'autres pays dans un avenir proche, pour la France c'est prévu, d'ailleurs la page de Google One parle d'une sécurité en ligne "bientôt disponible".