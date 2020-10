iPhone 12 et 12 Pro : La deuxième phase du lancement est déclenchée

Il y a 4 heures

William Teixeira

3

Le lancement des nouveaux iPhone aura été assez compliqué cette année. Apple a fait deux lancements séparés, en premier les iPhone 12 et 12 Pro et en second (le mois prochain) les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max. Chaque lancement est effectué en deux fois, si pour l'iPhone 12 et 12 Pro un certain nombre de pays ont déjà eu la disponibilité la semaine dernière, d'autres pays viennent d'avoir depuis aujourd'hui les nouveaux iPhone.

De nouveaux pays s'ajoutent à la liste des iPhone 12 et 12 Pro

Avec le Covid-19, les stocks ont été très compliqués, pour répondre aux commandes des revendeurs et approvisionner correctement ses Apple Store, la firme de Cupertino a donc pris la décision de repousser à novembre le lancement des 12 Mini et 12 Pro Max. Mais ce qu'a fait aussi Apple, c'est que pour chaque lancement, elle a divisé en deux la disponibilité des nouveaux iPhone. Aujourd'hui, la deuxième phase du lancement des iPhone 12 et 12 Pro a commencé et de nouveaux pays sont sortis de la précommande.

Voici la liste des nouveaux pays qui peuvent dès maintenant se procurer les nouveaux iPhone :

Andorre

L'Arménie

Bulgarie

Estonie

Géorgie

Groenland

Islande

Inde

Kazakhstan

La Lettonie

La Lituanie

Macao

Malte

La Corée du Sud

L'Ukraine

Pour la commercialisation de l'iPhone 12 Mini et 12 Pro Max, Apple procèdera de la même manière avec un premier lancement pour certains pays et un second lancement pour les autres pays. La firme de Cupertino n'a malheureusement pas les stocks pour faire le lancement en une fois !