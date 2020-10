Nintendo Switch : le Cloud Gaming s'invite au sein de la console

Quelle petite bande de cachotiers que les responsables de Nintendo... En effet, ces derniers ont lancé leur propose service de Cloud Gaming qui s'offre le luxe d'afficher des graphismes à la hauteur d'un PC haut de gamme, avec le ray-tracing activé. Depuis aujourd'hui, il est donc possible de retrouver le jeu Control (40 euros) du studio Remedy au sein de l'eShop, qui n'est autre que le premier titre à rejoindre le catalogue. Le côté cool, c'est qu'en choisissant cette méthode, pas besoin de télécharger de nombreux gigas pour y jouer, puisque seuls quelques Mo suffiront. Nintendo a annoncé que Hitman 3 sera le second titre a rejoindre le catalogue dans les prochains mois.

