Reconfinement : Les Apple Store ferment à nouveau leurs portes mais...

Il y a 20 min (Màj il y a 5 min)

Medhi Naitmazi

Le reconfinement est effectif en France depuis minuit et les Apple Store n’y échappent pas avec une fermeture quasi totale. En effet, certains magasins vont rester ouverts mais pas de manière classique.

En consultant la page d’un Apple Store, on peut lire qu’Apple va honorer les commandes passées avant le 29 octobre :

Nous avons hâte de reprendre pleinement notre activité dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité. Pour l’instant, nous sommes ouverts pour le retrait des commandes en ligne en cours et pour l’assistance auprès de nos Genius sur rendez-vous pris avant le 29 octobre 2020.

Mais le plus intéressant reste que quatre magasins vont rester ouverts pendant cette période qui durera au moins jusqu’au 1er décembre. On compte ainsi les Apple Store parisiens de Opéra (Paris), de Velizy 2 (Vélizy-Villacoublay), des Quatre Temps (Puteaux) et de Rosny 2 (Rosny-Sous-Bois).

Les retraits des commandes en ligne sont possibles, tout comme les rendez-vous Genius. Les clients devront donc avoir rendez-vous. Et il ne faudra pas oublier de remplir l’attestation...