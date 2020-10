Space Marshals 3 sortira le 5 novembre sur iOS et Android !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Après deux opus de grande qualité en 2015 et 2016, Pixelbite va revenir la semaine prochaine avec Space Marshals 3. Oui, nous avons déniché la nouveauté dans les entrailles de l'App Store, à la rubrique précommande. Le retour de ce dual-stick shooter est une excellente surprise !



Voici le trailer vidéo :

Space Marshals 3 débarque sur nos mobiles !

Space Marshals 3 ne déroge pas à la règle avec une aventure de science-fiction sur fond de western spatial qui mise toujours sur la furtivité et les combats tactiques. Alors que les deux premiers Space Marshals partageaient le même moteur, cette fois c'est une autre histoire avec une modélisation et des effets beaucoup plus impressionnants. Non pas que SM1 et SM2 étaient moches, mais en cinq ans, nos iPhone et iPad sont devenus bien plus puissants.



Vous repartirez donc pour un tour au sein de l’équipe des agents spatiaux dans leur nouvelle aventure intergalactique. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas joué aux jeux précédents, vous pouvez tout de même démarrer SM3 assurent les développeurs.



Comme ses prédécesseurs, Space Marshals 3 emprunte à des titres comme Metal Gear avec des affrontements tactiques. Vous avez plusieurs solutions à chaque fois, soit l'attaque frontale, soit la furtivité avec des moyens de diversions plus conséquents qu'auparavant. On a par exemple hâte de tester les grenades fumigènes ou assourdissantes, ainsi que le retournement des tourelles contre l'ennemi. Les options élargies vont permettre de varier le gameplay qui rappellera rapidement aux plus téméraires que la précipitation n'est pas forcément recommandée.



Pour le reste, il y a toujours la limite des armes à transporter, utilisables à une ou deux mains. Il va falloir faire le bon choix !



Un dual-stick shooter comme on en fait plus ou presque avec une qualité de réalisation indéniable. En revanche, le modèle économique a changé légèrement avec un téléchargement gratuit permettant de faire les deux premiers niveaux. Ensuite, il faudra payer pour débloquer le jeu, chapitre par chapitre. Mais aucun achat intégré ne sera ajouté.



Rendez-vous le 5 novembre !

Télécharger le jeu Space Marshals 3