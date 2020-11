Apple avertit qu’une baisse de la commission de 30% impacterait les revenus

Medhi Naitmazi

Alors que certains développeurs mettent la pression sur Apple pour réduire voire supprimer la commission de 30% de l'App Store, la société a alerté ses investisseurs qu'une modification potentielle des frais de son magasin d’applications affecterait ses résultats financiers.



Bloomberg a rapporté que l'avertissement avait été envoyé aux investisseurs d'Apple dans un dépôt réglementaire ce vendredi.

La sacro-sainte commission de 30%

Depuis l'introduction de l'App Store en 2008, Apple a toujours facturé aux développeurs des frais de 30% pour chaque vente effectuée dans sa boutique en ligne - que ce soit les achats directs d’applications ou les achats intégrés. Les développeurs ont demandé à Apple de réduire les frais de l'App Store ces dernières années, et avec véhémence ces derniers mois.



Alors que la société a autorisé les abonnements récurrents à ne payer qu'une commission de 15% après la première année, la plupart des ventes via le système de vente App Store doivent s’acquitter des frais de 30%.

Maintenant, Apple a déclaré à ses investisseurs que toute réduction de cette commission de 30% sur l'App Store aurait un impact significatif sur leurs revenus et par conséquent sur les résultats financiers de l'entreprise.



Voici ce que la société a déclaré :

Si le taux de la commission que la société retient sur ces ventes est réduit, ou s’il est réduit ou éliminé d’une autre manière, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pourraient être sensiblement affectés.

La société a annoncé en fin de semaine les résultats du quatrième trimestre fiscal 2020 avec un chiffre d'affaires de 64,7 milliards de dollars et un bénéfice de 12,67 milliards de dollars. La catégorie des services elle-même a enregistré des revenus de 14,55 milliards de dollars contre 12,5 milliards de dollars à la même période l'an dernier. Ces chiffres incluent bien évidemment les revenus de l'App Store.



Il y a quelques mois, Fortnite a été banni de l'App Store après qu'Epic Games ait publié une nouvelle mise à jour qui contournait le système d'achat intégré d'Apple pour échapper à la commission de 30%. Epic poursuit maintenant Apple car il prétend que la société agit comme un monopole en forçant les développeurs à payer les frais de l'App Store. Apple a également fait face à des enquêtes antitrust de la part du Comité judiciaire de la Chambre des États-Unis.



Mais avec cette déclaration, pour le moment, Apple n'a clairement pas l'intention de réduire la commission de l'App Store.



Vous en pensez quoi ? Apple a déjà expliqué que ce pourcentage permet la maintenance et le développement de l’App Store avec la validation des apps, l’hébergement des contenus, les outils de test et de mise en ligne, etc.