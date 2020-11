Le nouveau Pixel 5 de Google déçoit DxOMark

Avec son matériel limité, le Pixel 5 se retrouve derrière d'autres smartphones plus performants sur des points comme le bokeh, le zoom, la texture ou le bruit, où des capteurs et des objectifs supplémentaires sont utiles.

Quel coup dur pour Google ! Chaque année, la célèbre firme pouvait compter sur les diverses reconnaissances au niveau de l'appareil photo pour argument principal dans la vente de ses Pixel. Mais, cette année, le Pixel 5 est bien loin de la première place obtenue par les Pixel 2 et Pixel 3, tout comme les excellents résultats du Pixel 4. Car oui, la nouvelle cuvée atterrit à la 15ème place du classement du très populaire site web DxOMark, avec 120 points (129 points à la partie photographie, 107 pour la vidéo).

Il n'y a pas que la nouvelle gamme d' iPhone 12 qui a fait parler d'elle ces dernières semaines, il y a également eu le nouveau Pixel 5 de Google. L'une des valeurs sûres du marché des smartphones high-tech, et restait indétrônable sur le secteur de la photographie. Hélas, il semblerait que la couronne soit tombée cette année, puisque les experts du site web DxOMark ont testé le nouveau joujou et ses capteurs afin de lui trouver une note. Une déception constatée qui s'explique par de mauvais choix au niveau du hardware.

