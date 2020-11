Cooking Simulator: Chef Game sortira en février 2021 sur iOS

Medhi Naitmazi

Après l'excellent Cooking Simulator, PlayWay prépare une suite nommée Cooking Simulator: Chef Game. Nous l'avons déniché sur App Store en précommande, avec une sortie prévue dans plusieurs mois.



Il s'agit toujours d'un simulateur de cuisine particulièrement poussé et addictif dont on ne connait pas encore tout les contours.



Voici la vidéo du premier opus sorti en 2019 :

Cooking Simulator: Chef Game : la suite du jeu de cuisine

Si vous aimez cuisiner et les jeux vidéos, alors Cooking Simulator: Chef Game est à considérer. Exigeant, CSCG le sera à coup sûr avec plusieurs paramètres à gérer dans votre cuisine comme les ingrédients bien sûr, mais aussi les équipements, les ustensiles mais aussi le temps.



Le but du jeu est de devenir un chef légendaire avec des plats délicieux à force d'entrainement. Oui, vous ne réussirez pas une recette avancée du premier coup, il va falloir pratiquer, améliorer ses techniques et gagner en compétences.



Pour plus d'intérêt, les développeurs de PlayWay ont modélisé la cuisine dans ses moindres détails mais aussi prévu une personnalisation poussée. Le jeu est facile à prendre en main mais difficile à maitriser, comme tous les jeux du studio dont Diner Mania ou Cook it up.



Le jeu Cooking Simulator: Chef Game sortira le 13 février 2021, si tout va bien, sur nos iPhone, iPad et autres appareils compatibles. Nous mettrons à jour l'article dès que nous aurons du nouveau, car lors de notre publication, il n'y avait encore aucune communication officielle. Espérons que Cooking Simulator se dotera enfin d'un mode de cuisine libre pour s'exercer sans pression.

Télécharger le jeu Cooking Simulator: Chef Game