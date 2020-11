La RATP rachète Mappy

La RATP rachète Mappy ! Avec ce rachat important, la RATP veut créer une application française ultra complète en ce qui concerne la mobilité des français. Pour faire simple, dans cette application devrait se trouver la plupart des moyens de transports mis à disposition des français quand ils sortent de chez eux.



Un rachat inattendu

L'annonce peut paraître surprenante sur le papier mais c'est bel et bien réel, la RATP annonce officiellement avoir racheté la société de cartographie que tout le monde connait, Mappy. La RATP n'a pas encore dévoilé le montant de de rachat mais a dévoilé les projets à venir de cette fusion.

À travers ce rachat 100% français, la RATP compte bien concurrencer Google Maps et Waze qui sont les leaders du MaaS (Mobily as a service). L'objectif principal est d'unifier les 2 applications pour n'en former qu'une seule ou tous les services seraient réunis. En gros, à partir d'une seule et même application, il serait possible de regarder les horaires de trains, payer ses tickets, planifier un trajet en voiture, réserver un taxi, avoir une cartographie complète d'un trajet à pied ou à vélo... Si vous voulez encore des ajouts au sein de l'application, sachez que la location de voiture, la recherche de parkings ou encore le covoiturage devraient être disponible.



Toutes ces annonces semblent très convaincantes sur le papier et on a hâte de voir à quelle vitesse tout cela va prendre forme (espérons pas dans 2 ans...). Mais il faut tout de même rappeler que la difficulté va être de convaincre les utilisateurs actuels de délaisser Google Maps ou Waze, tant ces applications sont dans le quotidien des français depuis de nombreuses années.



Il ne va pas falloir se louper.



