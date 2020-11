Steam Link améliore la prise en charge du clavier et de la souris

Corentin Ruffin

Nouvelle mise à jour du côté de Steam Link (v1.1.65, 38 Mo, iOS 11.0) avec l'arrivée d'une version estampillée 1.1.65 qui améliore de nombreuses fonctionnalités.



Parmi l'une des plus grosses updates, la prise en charge du clavier et de la souris serait, selon le changelog, bien meilleure qu'auparavant.

Steam Link : compatibilité avec les écrans externes et bien d'autres

Malgré un lancement complexe à cause de la politique d'Apple, les développeurs de Steam Link continuent de mettre à jour leur précieux en attendant un lancement dans le monde entier. La dernière mise à jour, survenue dans la nuit, améliore certaines fonctionnalités déjà existantes, mais amène également de nouvelles compatibilités.



On note notamment que la prise en charge du clavier et de la souris, survenue récemment, s'améliore en prenant en compte la faible latence. Le bouton de guidage sur les manettes dans iOS 14 et sur le Razer Kishi est désormais également pris en charge par le service de jeu en streaming, tout comme la diffusion sur des écrans externes.



Reste désormais à savoir quand Steam Link débarquera dans d'autres pays comme la France, mais également si une compatibilité avec la manette PS5 est prévue dans les prochains mois.

Télécharger le jeu gratuit Steam Link