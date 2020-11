PS5 : la manette DualSense est compatible PC et Nintendo Switch

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE

À moins de dix jours de la sortie officielle de la PS5 aux Etats-Unis, certains chanceux possèdent déjà la console ou au moins la manette, ce qui a permis de découvrir quelques tests qui nous en apprennent plus sur la compatibilité de la DualSense avec les autres plateformes . Un Youtubeur américain a donc démontré que grâce aux drivers DirectInput , la manette PS5 peut se connecter à un PC pour jouer à des jeux. En revanche, cela paraît logique mais il faut tout de même le préciser, tout ce qui fait partit des nouveautés en termes de retour haptique dans la manette ne fonctionnent pas ailleurs que sur PS5. Pour ce qui est de la compatibilité avec la Nintendo Switch, il a expliqué se servir d'un adaptateur Switch acheté sur le site de 8bitDo, mais là pour le coup c'est vraiment un procédé spécial car si connecter sa manette PS5 à un PC peut paraître logique, la connecter à une Switch n'intéresse pas tout le monde.

La sortie de la PS5 approche et forcément certains possèdent la console ou les accessoires un peu en avance. Du coup plusieurs vidéos dévoilent les caractéristiques des produits et ce coup-ci, c'est bien de la compatibilité de la manette PS5 dont nous allons parler.

