Slam Dunk : l'anime japonais se décline en jeu vidéo mobile

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Peu connu en Europe, le manga japonais du nom de SLAM DUNK a réussi à se faire un petit nom au sein du pays de l'Empire du soleil levant à sa sortie, en 1990. Une telle réussite que, quelques années plus tard, une série animée a vu le jour avec un total de 101 épisodes.



Concernant le synopsis, on parle d'une bande d'amis et de leurs rivaux qui règlent leurs différends sentimentaux et personnels via les terrains de basketball. De la même trempe qu'Olive et Tom, les joueurs sont capables de réaliser des prouesses avec le ballon rond.



Ce qui est cool, c'est que la série s'apprête à voir le jour sur nos mobiles au sein d'un jeu de basketball. Voici le trailer :

Slam Dunk sortira le 25 novembre prochain

"SLAMDUNK" est un jeu de basket-ball sur portable en temps réel publié par DeNA et dont la licence et la production sont assurées par Toei Animation. Le jeu est adapté de l'anime japonais du même nom - "Slam Dunk" - œuvre originale de Toei Animation. Les joueurs peuvent manipuler les personnages originaux, ainsi que leurs compétences, vivre l'intrigue classique de l'anime original et la puissance de chaque équipe de lycée, et ressentir la ferveur et l'émotion apportés par le tournoi.



Il faudra donc se préparer à plusieurs modes de jeu sur le terrain de basketball avec notamment des 1v1, 2v2, 3v3 ou encore 5v5. Il faudra composer votre équipe selon les compétences des différents joueurs, que ce soit pour le mode PvE avec une dizaine de chapitres ou encore en PvP contre d'autres joueurs du monde entier, tout en ayant la possibilité de jouer avec vos amis.



Slam Dunk sortira le 25 novembre prochain dans une version free-to-play.

Télécharger le jeu SLAM DUNK