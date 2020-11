WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité qui libère du stockage

Pour faire simple, le nouvel outil recherche les éléments lourds dans vos conversations, que ce soit des vidéos, des photos ou des audios. Ainsi, les fichiers sont classés par ordre décroissant, permettant de faire le tri rapidement et de sauver du stockage. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'app puis d'aller dans Paramètres -> Utilisation données et stockage -> Gérer le stockage.

“Nous avons simplifié l'examen, la suppression groupée d'éléments et la libération de l'espace de stockage” explique WhatsApp.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.