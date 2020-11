Brave : Le navigateur internet possède maintenant 20,5 millions d'utilisateurs

Julien Russo

Ne croyez pas que les navigateurs internet ne se limitent qu'à Safari ou Google Chrome, il en existe plein d'autres qui vous apportent fiabilité, sécurité et performance ! C'est le cas de Brave qui mise énormément sur la confidentialité et le blocage des programmes qui vous traquent en permanence afin de vous proposer des publicités ciblées.

Brave double son nombre d'utilisateurs en seulement 1 an

Brave fait partie des petits navigateurs internet qui ont connu une très grosse croissance peu de temps après leur disponibilité. Il faut dire que depuis novembre 2019 (mois du lancement de la version 1.0), Brave n'a cessé de faire le buzz en empruntant la même politique que Safari, c'est-à-dire la protection de ses utilisateurs face à l'espionnage permanent pendant votre navigation internet.

Cette stratégie de communication a plu à de nombreux internautes qui se sont empressés de quitter leur navigateur pour passer sur Brave.

La fin de l'année dernière, Brave possédait 8,7 millions d'utilisateurs, aujourd'hui l'entreprise en possède 20,5 millions, l'entreprise revendique 7 millions d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement le navigateur !



Brave est disponible sur iOS et Android. Là aussi, Brave réussit de belle performance, l'application a été massivement téléchargée sur l'App Store, comme le Google Play Store. Sur la boutique d'applications de Google, Brave est noté 4,7/5, une évaluation positive et qui pousse de plus en plus d'utilisateurs à modifier le navigateur par défaut de leur smartphone Android.

Brave a également informé que les personnes qui avaient téléchargé l'app sur iOS était 34% plus actif depuis le lancement d'iOS 14 le mois dernier !

Les avantages de Brave

Vous hésitez toujours à télécharger Brave ? Ces arguments vont peut-être vous convaincre...

Bloque les publicités sur internet et les traqueurs récupérateurs de données (cela augmente la rapidité de chargement des pages).

les publicités sur internet et les récupérateurs de données (cela augmente la rapidité de chargement des pages). Des onglets privés avec Tor Private Tabs. La différence par rapport aux onglets privé de Safari ou Chrome, vous aurez en plus de la suppression de l'historique, la suppression de votre localisation sur les sites où vous allez.

avec Tor Private Tabs. La différence par rapport aux onglets privé de Safari ou Chrome, vous aurez en plus de la suppression de l'historique, sur les sites où vous allez. Collectez des récompenses avec Brave Rewards.

Laissez des pourboires et une contribution aux sites web via le programme Brave Rewards.

et une aux sites web via le programme Brave Rewards. Brave utilise me même moteur (Chromium) que ses principaux concurrents Chrome et Microsoft Edge.

Un scandale en juin

En juin, Brave a été visé par un scandale de grande ampleur. Le navigateur internet créé par Brendan Eich avait volontairement installé des liens d'affiliations sur les sites de cryptomonnaies, résultat quand vous vous inscriviez sur ce type de site, vous faisiez gagner de l'argent à Brave, sans en être averti !

Beaucoup d'utilisateurs ont abandonné Brave suite au manque de confiance que cela a généré. Heureusement pour le navigateur, ce scandale n'a pas perturbé sa croissance.

