Le fond d'écran du keynote Mac Apple Silicon du 10 novembre

Il y a 4 heures

Alban Martin

2

A moins d'une semaine du troisième et dernier Keynote Apple de cette fin d'année voici le fond d'écran officiel pour tous les iPhone et iPod.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Apple a officiellement confirmé lundi soir son Special Event du 10 novembre nommé One More Thing, où nous allons découvrir les premiers Mac Apple Silicon.



L’invitation d’Apple pour l’événement du 10 novembre est lumineuse et colorée, il n'en fallait pas plus pour l'avoir en fond d'écran.



Lors du keynote, Apple devrait annoncer un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un nouveau MacBook Air alimenté par une puce A14X Apple Silicon. On dit également qu'un nouveau MacBook Pro 16 pouces est prévu.



L'événement de novembre d'Apple sera diffusé en direct sur le site Web d'Apple, dans l'application Apple TV et sur YouTube. Vous pourrez bien sûr le suivre en direct et en français comme des centaines de milliers de lecteurs sur notre page Keynote.

Wallpapers iPhone 12 / 12 Pro / Mini / Max :





Alors, vous avez préparé votre iPhone à la conférence du 10 novembre ? Vous attendiez les Mac sous ARM pour changer d'ordinateur ?