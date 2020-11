AirPods 3 : Voici les premières photos qui ont fuité

Il y a 7 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Toutes les indiscrétions autour du sujet l'affirment, Apple va officiellement annoncer les AirPods 3 et une nouvelle génération d'AirPods Pro dès le début de l'année prochaine. En ce qui concerne les AirPods 3, la firme de Cupertino aurait adopté un gros changement et modifierait complètement le design de ses écouteurs sans fil.

Les deux premières photos des AirPods 3 ?

Sur le marché des écouteurs sans fil, ce sont les AirPods qui rencontrent le plus de succès, grâce à leur forme confortable dans l'oreille et leur qualité audio, les consommateurs sont prêts à dépenser plus cher pour s'acheter les écouteurs d'Apple. Avec le temps les AirPods ont pris une part importante dans les résultats financiers d'Apple, l'entreprise le sait, avec ce produit elle n'a pas le droit à l'erreur !

Pour cette troisième génération d'AirPods, Apple aurait décidé de tout changer et de se rapprocher du design des AirPods Pro. Le blog chinois 52Audio vient de mettre en ligne deux photos qui seraient les premiers visuels des AirPods 3. Sur ces photos, on ne voit que le haut des écouteurs et la partie supérieure de la boite de recharge.

Voici donc à quoi pourraient ressembler les AirPods 3 qui viendraient remplacer la génération actuelle. D'après les rumeurs, Apple ne modifierait pas le tarif des écouteurs qui continuerait à se placer comme une alternative moins coûteuse que les AirPods Pro.

À noter que même si on ne voit pas la partie inférieure des AirPods 3 sur ces deux photos, les écouteurs conserveraient leurs tiges qui permettent d'installer le micro, la batterie et tous les autres composants nécessaires. Celle-ci serait cependant plus discrète que les AirPods 2 et devrait être identique à celle des AirPods Pro.

La conception des AirPods d'entrée de gamme mise à jour sera similaire à celle des AirPods Pro actuels, avec une tige plus courte et des embouts d'oreille remplaçables. Apple cherche également à améliorer la durée de vie de la batterie.

Si les AirPods 3 s'annoncent être un copier/coller du design des AirPods Pro, ils n'emprunteront pas pour autant les fonctionnalités de la paire d'écouteurs sans fil haut de gamme. Toutes les rumeurs ont assuré que ce rapprochement de design ne signifiera pas l'arrivée de l'annulation active du bruit ou même du mode Transparence qui permet d'écouter quelqu'un autour de soi, sans avoir besoin d'enlever ses écouteurs ou d'interrompre la musique en cours.